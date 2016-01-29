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Ситуация

Госдума ограничила число наблюдателей на выборах

Теперь на участке может быть только два наблюдателя

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Ситуация

Госдума ограничила число наблюдателей на выборах Теперь на участке может быть только два наблюдателя