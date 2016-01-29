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Ситуация
Госдума ограничила число наблюдателей на выборах
Теперь на участке может быть только два наблюдателя
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Ситуация
Госдума ограничила число наблюдателей на выборах
Теперь на участке может быть только два наблюдателя
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