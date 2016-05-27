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«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые»
«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые» Алиса Таёжная — о перезапуске гиковской киноклассики, лучшем фильме Николаса Виндинга Рефна и новой комедии Кевина Смита
«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые»

«Охотники за привидениями», «Неоновый демон», «Йоганутые»
Алиса Таёжная — о перезапуске гиковской киноклассики, лучшем фильме Николаса Виндинга Рефна и новой комедии Кевина Смита

22 фильма лета

22 фильма летаНовый Вуди Аллен, Мишель Гондри и Стивен Спилберг, а также возвращение «Стартрека» и долгожданный «Отряд самоубийц»: Алиса Таёжная — о киноновинках этого лета

22 фильма лета

22 фильма лета
Новый Вуди Аллен, Мишель Гондри и Стивен Спилберг, а также возвращение «Стартрека» и долгожданный «Отряд самоубийц»: Алиса Таёжная — о киноновинках этого лета