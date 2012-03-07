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Планы на весну: 8 открытий сезона в Петербурге
Планы на весну: 8 открытий сезона в Петербурге The Village узнал, что откроется этой весной в Петербурге, кто за этим стоит и чего ожидать посетителям.
Планы на весну: 8 открытий сезона в Петербурге

Планы на весну: 8 открытий сезона в Петербурге
The Village узнал, что откроется этой весной в Петербурге, кто за этим стоит и чего ожидать посетителям.