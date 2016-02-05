«За год у меня было больше 25 цветов»: Разные люди — о ярком окрашивании волос От школьных экспериментов до постановки на учет в полиции
«За год у меня было больше 25 цветов»: Разные люди — о ярком окрашивании волос От школьных экспериментов до постановки на учет в полиции
Что нужно знать о пастельном окрашивании The Village разбирается, кому идут конфетные оттенки и какой уход требуется волосам после
Что нужно знать о пастельном окрашивании The Village разбирается, кому идут конфетные оттенки и какой уход требуется волосам после
В Москве открывается лаборатория окрашивания Сolor Bar Colba
Здесь предлагают индивидуальное окрашивание и лечебные процедуры для волос, а также макияж и маникюр