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GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров
GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров Графического дизайнера из Петербурга Оксану Девочкину заняться бизнесом подтолкнули проблемы с поиском работы и взаимодействием с заказчиками. Для их решения она вместе с мужем запустила сайт.
GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров

GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров
Графического дизайнера из Петербурга Оксану Девочкину заняться бизнесом подтолкнули проблемы с поиском работы и взаимодействием с заказчиками. Для их решения она вместе с мужем запустила сайт.