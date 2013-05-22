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Сделал сам
GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров
Графического дизайнера из Петербурга Оксану Девочкину заняться бизнесом подтолкнули проблемы с поиском работы и взаимодействием с заказчиками. Для их решения она вместе с мужем запустила сайт.
Сделал сам
GoDesigner: Как создать биржу для дизайнеров
Графического дизайнера из Петербурга Оксану Девочкину заняться бизнесом подтолкнули проблемы с поиском работы и взаимодействием с заказчиками. Для их решения она вместе с мужем запустила сайт.
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