«РестоПрактики»: 7 самых важных лекций форума Уличная еда, ресторан одного блюда, современная украинская кухня, сезонная консервация и правильный кофе и ещё две важные лекции, записанные The Village на выступлениях докладчиков «РестоПрактик».
«РестоПрактики»: 7 самых важных лекций форума Уличная еда, ресторан одного блюда, современная украинская кухня, сезонная консервация и правильный кофе и ещё две важные лекции, записанные The Village на выступлениях докладчиков «РестоПрактик».
Рестопрактики: Игорь Сухомлин и Оксана Пис о главном в правильной кофейне The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Игорь Сухомлин и Оксана Пис о кофейне мечты, которая на самом деле реальна.