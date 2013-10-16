Рестопрактики: Игорь Сухомлин и Оксана Пис о главном в правильной кофейне The Village публикует самые интересные цитаты из выступлений докладчиков «РестоПрактик». В новом выпуске — Игорь Сухомлин и Оксана Пис о кофейне мечты, которая на самом деле реальна.