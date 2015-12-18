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Производственный процесс
Как делают мультфильм «Маша и Медведь»
The Village узнал, кто и как создаёт самый популярный российский мультфильм про вредную девочку Машу и добродушного Медведя
Производственный процесс
Как делают мультфильм «Маша и Медведь»
The Village узнал, кто и как создаёт самый популярный российский мультфильм про вредную девочку Машу и добродушного Медведя