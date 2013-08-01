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Таблетки для роста: Как увеличить популярность мобильного приложения
Менеджмент
Таблетки для роста: Как увеличить популярность мобильного приложенияСоздатель приложения «Купи батон!» Олег Недерев рассказал H&F, благодаря чему удалось увеличить количество скачиваний платной версии в шесть раз.
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Таблетки для роста: Как увеличить популярность мобильного приложения
Менеджмент

Таблетки для роста: Как увеличить популярность мобильного приложения Создатель приложения «Купи батон!» Олег Недерев рассказал H&F, благодаря чему удалось увеличить количество скачиваний платной версии в шесть раз.

«Купи батон!»: Как в Ульяновске создали приложение с 3 млн пользователей
Сделал сам
«Купи батон!»: Как в Ульяновске создали приложение с 3 млн пользователейСергей Булаев и Олег Недерев рассказали H&F, как создали мобильный список покупок «Купи батон!» и медиакомпанию «Буферная бухта».
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«Купи батон!»: Как в Ульяновске создали приложение с 3 млн пользователей
Сделал сам

«Купи батон!»: Как в Ульяновске создали приложение с 3 млн пользователей Сергей Булаев и Олег Недерев рассказали H&F, как создали мобильный список покупок «Купи батон!» и медиакомпанию «Буферная бухта».