Суд отклонил иск экс-супруги замгенпрокурора к Навальному
Ольга Лопатина хотела получить от Фонда борьбы с коррупцией и компании Google 4 миллиона рублей
Бывшая жена замгенпрокурора Лопатина подала в суд на Навального (обновлено)
Сумма иска пока не называется
Жена Цеповяза рассказала о фирме из расследования ФБК
Совместную с жёнами сотрудников Генпрокуратуры компанию могли основать и без её ведома
В ФНС подтвердили связь бывшей жены замгенпрокурора с Цапками
Сама Лопатина отрицает свои связи с кущёвской ОПГ