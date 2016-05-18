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Арбитраж отменил запрет на участие в Олимпиаде спортсменов с допинговым прошлым

Это решение может обеспечить участие ещё 10 российских спортсменов в соревнованиях в Рио-де-Жанейро

Арбитраж отменил запрет на участие в Олимпиаде спортсменов с допинговым прошлым
Это решение может обеспечить участие ещё 10 российских спортсменов в соревнованиях в Рио-де-Жанейро

Какие олимпийские виды спорта наиболее интересны россиянам

Четверть опрошенных не собираются следить за соревнованиями в Рио-де-Жанейро

Какие олимпийские виды спорта наиболее интересны россиянам
Четверть опрошенных не собираются следить за соревнованиями в Рио-де-Жанейро

Провожавшие российскую сборную на Олимпиаду болельщики оказались массовкой

За поддержку отечественных спортсменов им пообещали 500 рублей и майку

Провожавшие российскую сборную на Олимпиаду болельщики оказались массовкой
За поддержку отечественных спортсменов им пообещали 500 рублей и майку

Кого россияне винят в отстранении российских спортсменов от Олимпиады

Большинство опрошенных полагает, что никакой государственной допинговой программы в России не существует

Кого россияне винят в отстранении российских спортсменов от Олимпиады
Большинство опрошенных полагает, что никакой государственной допинговой программы в России не существует

Олимпийская сборная России может сократиться почти в десять раз

В МОК ожидают, что 90 % российских спортсменов не смогут принять участие в соревнованиях

Олимпийская сборная России может сократиться почти в десять раз
В МОК ожидают, что 90 % российских спортсменов не смогут принять участие в соревнованиях

ВАДА раскритиковало решение МОК допустить Россию до Олимпиады

В агентстве считают, что отсутствие согласованного подхода в борьбе с допингом угрожает защите интересов «чистых» спортсменов

ВАДА раскритиковало решение МОК допустить Россию до Олимпиады
В агентстве считают, что отсутствие согласованного подхода в борьбе с допингом угрожает защите интересов «чистых» спортсменов

Провести в России альтернативную Олимпиаду

Милонов предложил реанимировать идею Игр доброй воли

Провести в России альтернативную Олимпиаду
Милонов предложил реанимировать идею Игр доброй воли

Российским легкоатлетам официально запретили участвовать в Олимпиаде

Такое решение принял Спортивный арбитраж

Российским легкоатлетам официально запретили участвовать в Олимпиаде
Такое решение принял Спортивный арбитраж

Не наказывать «чистых» спортсменов из России

В ОКР не готовы смириться с полным отстранением отечественных спортсменов от участия в Олимпиаде

Не наказывать «чистых» спортсменов из России
В ОКР не готовы смириться с полным отстранением отечественных спортсменов от участия в Олимпиаде

ВАДА призвало снять российских спортсменов с Олимпиады в Рио (обновлено)

Официальный представитель агентства призвал отстранить россиян от всех международных соревнований

ВАДА призвало снять российских спортсменов с Олимпиады в Рио (обновлено)
Официальный представитель агентства призвал отстранить россиян от всех международных соревнований

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2016 года

МОК допускает снятие страны с соревнований в случае подтверждения обвинений о реализации государственной «допинговой программы»

Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2016 года
МОК допускает снятие страны с соревнований в случае подтверждения обвинений о реализации государственной «допинговой программы»