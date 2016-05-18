Арбитраж отменил запрет на участие в Олимпиаде спортсменов с допинговым прошлым
Это решение может обеспечить участие ещё 10 российских спортсменов в соревнованиях в Рио-де-Жанейро
Арбитраж отменил запрет на участие в Олимпиаде спортсменов с допинговым прошлым Это решение может обеспечить участие ещё 10 российских спортсменов в соревнованиях в Рио-де-Жанейро
Какие олимпийские виды спорта наиболее интересны россиянам
Четверть опрошенных не собираются следить за соревнованиями в Рио-де-Жанейро
Какие олимпийские виды спорта наиболее интересны россиянам Четверть опрошенных не собираются следить за соревнованиями в Рио-де-Жанейро
Провожавшие российскую сборную на Олимпиаду болельщики оказались массовкой
За поддержку отечественных спортсменов им пообещали 500 рублей и майку
Провожавшие российскую сборную на Олимпиаду болельщики оказались массовкой За поддержку отечественных спортсменов им пообещали 500 рублей и майку
Кого россияне винят в отстранении российских спортсменов от Олимпиады
Большинство опрошенных полагает, что никакой государственной допинговой программы в России не существует
Кого россияне винят в отстранении российских спортсменов от Олимпиады Большинство опрошенных полагает, что никакой государственной допинговой программы в России не существует
Олимпийская сборная России может сократиться почти в десять раз
В МОК ожидают, что 90 % российских спортсменов не смогут принять участие в соревнованиях
Олимпийская сборная России может сократиться почти в десять раз В МОК ожидают, что 90 % российских спортсменов не смогут принять участие в соревнованиях
ВАДА раскритиковало решение МОК допустить Россию до Олимпиады
В агентстве считают, что отсутствие согласованного подхода в борьбе с допингом угрожает защите интересов «чистых» спортсменов
ВАДА раскритиковало решение МОК допустить Россию до Олимпиады В агентстве считают, что отсутствие согласованного подхода в борьбе с допингом угрожает защите интересов «чистых» спортсменов
Провести в России альтернативную Олимпиаду
Милонов предложил реанимировать идею Игр доброй воли
Провести в России альтернативную Олимпиаду Милонов предложил реанимировать идею Игр доброй воли
Российским легкоатлетам официально запретили участвовать в Олимпиаде
Такое решение принял Спортивный арбитраж
Российским легкоатлетам официально запретили участвовать в Олимпиаде Такое решение принял Спортивный арбитраж
Не наказывать «чистых» спортсменов из России
В ОКР не готовы смириться с полным отстранением отечественных спортсменов от участия в Олимпиаде
Не наказывать «чистых» спортсменов из России В ОКР не готовы смириться с полным отстранением отечественных спортсменов от участия в Олимпиаде
ВАДА призвало снять российских спортсменов с Олимпиады в Рио (обновлено)
Официальный представитель агентства призвал отстранить россиян от всех международных соревнований
ВАДА призвало снять российских спортсменов с Олимпиады в Рио (обновлено) Официальный представитель агентства призвал отстранить россиян от всех международных соревнований
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде 2016 года
МОК допускает снятие страны с соревнований в случае подтверждения обвинений о реализации государственной «допинговой программы»