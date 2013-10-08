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Комментарий: Андрей Суханцев об участи олимпийского факелоносца Один из участников эстафеты олимпийского огня рассказал The Village о том, какие опасности, помимо внезапно потухшего огня, могут подстерегать факелоносца.

Комментарий: Андрей Суханцев об участи олимпийского факелоносца
Один из участников эстафеты олимпийского огня рассказал The Village о том, какие опасности, помимо внезапно потухшего огня, могут подстерегать факелоносца.