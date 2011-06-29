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Нижний Новгород
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Ситуация
На юго-западе Москвы открылась разноцветная детская больница
В Москве построили разноцветную больницу для детей с заболеваниями крови.
Ситуация
На юго-западе Москвы открылась разноцветная детская больница
В Москве построили разноцветную больницу для детей с заболеваниями крови.
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