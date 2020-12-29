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29 декабря 2020

«Коммерсантъ»: У онлайн-магазинов начались проблемы с заказами перед праздниками

1 октября 2020

Weekday, Monki и & Other Stories запускают онлайн-магазины в России. Наконец-то!