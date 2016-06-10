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Детский вопрос
Нужно ли отцу ребёнка присутствовать при родах?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос
Нужно ли отцу ребёнка присутствовать при родах?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей