Город
Тема недели: Платная парковка в МосквеПарковка в пределах Садового кольца станет платной с 25 декабря, заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, — The Village вспоминает, как мэрия шла к этому решению.
Город
Тема недели: Платная парковка в Москве Парковка в пределах Садового кольца станет платной с 25 декабря, заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, — The Village вспоминает, как мэрия шла к этому решению.
Транспорт
Комиссию при оплате парковки отменят
В 2013 году окончательная сумма оплаты парковки в пилотных районах останется на уровне 50 рублей в час, вне зависимости от комиссии.
Транспорт
Комиссию при оплате парковки отменят В 2013 году окончательная сумма оплаты парковки в пилотных районах останется на уровне 50 рублей в час, вне зависимости от комиссии.
Инфраструктура
Карточки на парковку будут продавать в метро и в киосках «Мосгортранса»
С 1 ноября в Москве поступят в продажу карточки для оплаты парковки.
Инфраструктура