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Тема недели: Платная парковка в Москве
Город
Тема недели: Платная парковка в МосквеПарковка в пределах Садового кольца станет платной с 25 декабря, заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, — The Village вспоминает, как мэрия шла к этому решению.
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Тема недели: Платная парковка в Москве
Город

Тема недели: Платная парковка в Москве Парковка в пределах Садового кольца станет платной с 25 декабря, заявил глава департамента транспорта Максим Ликсутов, — The Village вспоминает, как мэрия шла к этому решению.

Транспорт

Комиссию при оплате парковки отменят

В 2013 году окончательная сумма оплаты парковки в пилотных районах останется на уровне 50 рублей в час, вне зависимости от комиссии.

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Транспорт

Комиссию при оплате парковки отменят В 2013 году окончательная сумма оплаты парковки в пилотных районах останется на уровне 50 рублей в час, вне зависимости от комиссии.

Инфраструктура

Карточки на парковку будут продавать в метро и в киосках «Мосгортранса»

С 1 ноября в Москве поступят в продажу карточки для оплаты парковки.

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Инфраструктура

Карточки на парковку будут продавать в метро и в киосках «Мосгортранса» С 1 ноября в Москве поступят в продажу карточки для оплаты парковки.