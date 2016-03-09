вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Этично ли спросить человека о его сексуальной ориентации?
Этика
Этично ли спросить человека о его сексуальной ориентации?The Village узнал, можно ли задать человеку такой личный вопрос
10
Этично ли спросить человека о его сексуальной ориентации?
Этика

Этично ли спросить человека о его сексуальной ориентации? The Village узнал, можно ли задать человеку такой личный вопрос