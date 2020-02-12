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«Орнамика»: Крупнейший в России онлайн-архив узоров
«Орнамика»: Крупнейший в России онлайн-архив узоров Проект уже готовит выставку, где робот будет шить ковер
«Орнамика»: Крупнейший в России онлайн-архив узоров

«Орнамика»: Крупнейший в России онлайн-архив узоров
Проект уже готовит выставку, где робот будет шить ковер