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Производственный процесс: Как делают винтовки
Как это работает
Производственный процесс: Как делают винтовкиH&F продолжает делать фоторепортажи о том, как производят разные вещи. На этот раз мы посетили оружейный завод.
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Производственный процесс: Как делают винтовки
Как это работает

Производственный процесс: Как делают винтовки H&F продолжает делать фоторепортажи о том, как производят разные вещи. На этот раз мы посетили оружейный завод.