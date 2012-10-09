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Транспорт
12 ошибок в новой схеме московского метроThe Village собрал очевидные дизайнерские ошибки в обновлённой схеме московского метро.
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Транспорт

12 ошибок в новой схеме московского метро The Village собрал очевидные дизайнерские ошибки в обновлённой схеме московского метро.