Планы на выходные: 20–22 декабря Фестивали независимого кино и фильмы об окружающей среде, открытие бара «Синтезатор», главная рождественская ярмарка и парад всероссийского Деда Мороза — в гиде по главным событиям трёх дней.
Планы на выходные: 20–22 декабря Фестивали независимого кино и фильмы об окружающей среде, открытие бара «Синтезатор», главная рождественская ярмарка и парад всероссийского Деда Мороза — в гиде по главным событиям трёх дней.
Фестиваль «Осознанная кухня» в «Четверти» станет ежесезонным
Фестиваль «Осознанная кухня», посвящённый вегетарианской и веганской кулинарии, станет ежесезонным. Следующий собираются провести на той же площадке — в пространстве «Четверть» — 26 октября.
Фестиваль «Осознанная кухня» в «Четверти» станет ежесезонным Фестиваль «Осознанная кухня», посвящённый вегетарианской и веганской кулинарии, станет ежесезонным. Следующий собираются провести на той же площадке — в пространстве «Четверть» — 26 октября.
В «Четверти» проведут фестиваль вегетарианской кухни
Пространство «Четверть» снова станет площадкой для кулинарного фестиваля — 15 сентября здесь заработают 20 однодневных ресторанов вегетарианской и веганской кухни.