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Запущен проект «Открытый список» о жертвах репрессий

Сейчас в нём более двух миллионов записей

Запущен проект «Открытый список» о жертвах репрессий
Сейчас в нём более двух миллионов записей