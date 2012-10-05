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Инфраструктура

Вместо торгового центра у Павелецкого вокзала появится парковка

Власти отказались от строительства торгового центра на площади у Павелецкого вокзала.

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Инфраструктура

Вместо торгового центра у Павелецкого вокзала появится парковка Власти отказались от строительства торгового центра на площади у Павелецкого вокзала.

Общественные пространства

В Оружейном переулке разобьют парк

Вместо административно-гостиничного комплекса в Оружейном переулке власти предлагают разбить парк.

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Общественные пространства

В Оружейном переулке разобьют парк Вместо административно-гостиничного комплекса в Оружейном переулке власти предлагают разбить парк.