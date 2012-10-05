Инфраструктура
Вместо торгового центра у Павелецкого вокзала появится парковка
Власти отказались от строительства торгового центра на площади у Павелецкого вокзала.
Инфраструктура
Вместо торгового центра у Павелецкого вокзала появится парковка Власти отказались от строительства торгового центра на площади у Павелецкого вокзала.
Общественные пространства
В Оружейном переулке разобьют парк
Вместо административно-гостиничного комплекса в Оружейном переулке власти предлагают разбить парк.
Общественные пространства