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Ситуация

Страны с самым сильным оттоком миллионеров

Россия заняла шестое место в списке

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Ситуация

Страны с самым сильным оттоком миллионеров Россия заняла шестое место в списке