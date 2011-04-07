На Ленинском появилась партизанская реклама «Овощам.нет»
На нескольких остановках на Ленинском проспекте появилась партизанская реклама арт-группы «Овощам.нет», призывающая вернуть депутатам совесть, а «Володю» отправить обратно в Петербург.
На Ленинском появилась партизанская реклама «Овощам.нет» На нескольких остановках на Ленинском проспекте появилась партизанская реклама арт-группы «Овощам.нет», призывающая вернуть депутатам совесть, а «Володю» отправить обратно в Петербург.
Добро пожаловать в арт: современное городское искусство The Village рассказал о проектах современных художников, которые не выставляются в галереях, они используют для своих работ улицы и городскую среду, а каждый проект для них — социальное высказывание