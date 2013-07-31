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Горизбирком забрал бюллетени из ИКМО «Озеро Долгое». На мешках и двери не было пломб

Ранее активисты заявляли о фальсификации итогов голосования в этом муниципалитете

Горизбирком забрал бюллетени из ИКМО «Озеро Долгое». На мешках и двери не было пломб
Ранее активисты заявляли о фальсификации итогов голосования в этом муниципалитете

Газета МО «Озеро Долгое» опубликовала итоги выборов за 12 часов до подписания протокола

Активисты сообщали о возможных фальсификациях в этом муниципалитете

Газета МО «Озеро Долгое» опубликовала итоги выборов за 12 часов до подписания протокола
Активисты сообщали о возможных фальсификациях в этом муниципалитете

Озеро Долгое, Графский пруд и Глухарку очистят и благоустроят

На озере Долгом появятся игровые площадки, цветники и велодорожки, на Графском пруду — исторические мост и беседка, а на Глухарке — пешеходный бульвар. Чиновники Приморского района занялись водоёмами.

Озеро Долгое, Графский пруд и Глухарку очистят и благоустроят
На озере Долгом появятся игровые площадки, цветники и велодорожки, на Графском пруду — исторические мост и беседка, а на Глухарке — пешеходный бульвар. Чиновники Приморского района занялись водоёмами.