Горизбирком забрал бюллетени из ИКМО «Озеро Долгое». На мешках и двери не было пломб
Ранее активисты заявляли о фальсификации итогов голосования в этом муниципалитете
Горизбирком забрал бюллетени из ИКМО «Озеро Долгое». На мешках и двери не было пломб Ранее активисты заявляли о фальсификации итогов голосования в этом муниципалитете
Газета МО «Озеро Долгое» опубликовала итоги выборов за 12 часов до подписания протокола
Активисты сообщали о возможных фальсификациях в этом муниципалитете
Газета МО «Озеро Долгое» опубликовала итоги выборов за 12 часов до подписания протокола Активисты сообщали о возможных фальсификациях в этом муниципалитете
Озеро Долгое, Графский пруд и Глухарку очистят и благоустроят
На озере Долгом появятся игровые площадки, цветники и велодорожки, на Графском пруду — исторические мост и беседка, а на Глухарке — пешеходный бульвар. Чиновники Приморского района занялись водоёмами.