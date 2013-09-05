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Выходные в городе
Планы на выходные: 6–8 сентября
Фестиваль «Летающие дети», концерты Yonderboi и Tinavie, китайское кино в «Авроре», Astral 4 и ещё несколько событий из календаря The Village.
Выходные в городе
Планы на выходные: 6–8 сентября
Фестиваль «Летающие дети», концерты Yonderboi и Tinavie, китайское кино в «Авроре», Astral 4 и ещё несколько событий из календаря The Village.
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