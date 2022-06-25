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«Работают законы физики» — Патриарх Кирилл о падении в новороссийском храме
Цитата дня
25 июня 2022

«Работают законы физики» — Патриарх Кирилл о падении в новороссийском храме

Как понять, что лифт неисправен?
Как понять, что лифт неисправен? The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности
Как понять, что лифт неисправен?

Как понять, что лифт неисправен?
The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности