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Цитата дня
2022-06-25T15:18:43.000+03:00
25 июня 2022
«Работают законы физики» — Патриарх Кирилл о падении в новороссийском храме
Ситуация
Как понять, что лифт неисправен?
The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности
Ситуация
Как понять, что лифт неисправен?
The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности