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Ситуация
Как понять, что лифт неисправен?
The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности
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Ситуация
Как понять, что лифт неисправен?
The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности
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