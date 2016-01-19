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Как понять, что лифт неисправен?
Ситуация
Как понять, что лифт неисправен?The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности
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Как понять, что лифт неисправен?
Ситуация

Как понять, что лифт неисправен? The Village узнал у экспертов, безопасны ли московские лифты и на что обратить внимание, чтобы убедиться в их исправности