Дойти до ручки: Как живут контрол-фрики Москвичи рассказывают о своих привычках всё перепроверять, а психолог и представитель МЧС дают советы, как сделать свою жизнь спокойнее
Дойти до ручки: Как живут контрол-фрики Москвичи рассказывают о своих привычках всё перепроверять, а психолог и представитель МЧС дают советы, как сделать свою жизнь спокойнее
Фильмы недели: «Паранойя», «Гадкий я — 2», «Мы — Миллеры» Гэри Олдман против Харрисона Форда, триумфальное возвращение миньонов, стриптиз Дженнифер Энистон — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего кинопроката.