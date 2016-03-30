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Город

Суд вернул иск застройщика к защитникам парка «Дубки»

Компания-застройщик парка подала иск с требованием взыскать более полумиллиона рублей с защитников парка

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Город

Суд вернул иск застройщика к защитникам парка «Дубки» Компания-застройщик парка подала иск с требованием взыскать более полумиллиона рублей с защитников парка

Ситуация

В парке «Дубки» не будет строительства (обновлено)

Однако местные жители намерены продолжить протестовать против застройки на границе с парком, из-за которой могут погибнуть деревья

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Ситуация

В парке «Дубки» не будет строительства (обновлено) Однако местные жители намерены продолжить протестовать против застройки на границе с парком, из-за которой могут погибнуть деревья