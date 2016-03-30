Город
Суд вернул иск застройщика к защитникам парка «Дубки»
Компания-застройщик парка подала иск с требованием взыскать более полумиллиона рублей с защитников парка
Город
Суд вернул иск застройщика к защитникам парка «Дубки» Компания-застройщик парка подала иск с требованием взыскать более полумиллиона рублей с защитников парка
Ситуация
В парке «Дубки» не будет строительства (обновлено)
Однако местные жители намерены продолжить протестовать против застройки на границе с парком, из-за которой могут погибнуть деревья
Ситуация