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Общественные пространства
Тема недели: Как выбирали проект для Зарядья12 ноября стало известно, каким будет парк в Зарядье. The Village подводит итоги двух лет, в течение которых судьба самой перспективной площадки Москвы была неопределённой.
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Общественные пространства

Тема недели: Как выбирали проект для Зарядья 12 ноября стало известно, каким будет парк в Зарядье. The Village подводит итоги двух лет, в течение которых судьба самой перспективной площадки Москвы была неопределённой.

Общественные пространства

Конкурс проектов парка в Зарядье проведут в два этапа

19 апреля правительство Москвы объявит о старте нового конкурса проектов на создание парка в Зарядье — на этот раз архитекторам, которые будут участвовать в конкурсе, обещают заплатить.

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Общественные пространства

Конкурс проектов парка в Зарядье проведут в два этапа 19 апреля правительство Москвы объявит о старте нового конкурса проектов на создание парка в Зарядье — на этот раз архитекторам, которые будут участвовать в конкурсе, обещают заплатить.

События года: Январь, февраль, март
Итоги года 2012
События года: Январь, февраль, мартСпециально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.
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События года: Январь, февраль, март
Итоги года 2012

События года: Январь, февраль, март Специально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.