Общественные пространства
Тема недели: Как выбирали проект для Зарядья12 ноября стало известно, каким будет парк в Зарядье. The Village подводит итоги двух лет, в течение которых судьба самой перспективной площадки Москвы была неопределённой.
Общественные пространства
Тема недели: Как выбирали проект для Зарядья 12 ноября стало известно, каким будет парк в Зарядье. The Village подводит итоги двух лет, в течение которых судьба самой перспективной площадки Москвы была неопределённой.
Общественные пространства
Конкурс проектов парка в Зарядье проведут в два этапа
19 апреля правительство Москвы объявит о старте нового конкурса проектов на создание парка в Зарядье — на этот раз архитекторам, которые будут участвовать в конкурсе, обещают заплатить.
Общественные пространства
Конкурс проектов парка в Зарядье проведут в два этапа 19 апреля правительство Москвы объявит о старте нового конкурса проектов на создание парка в Зарядье — на этот раз архитекторам, которые будут участвовать в конкурсе, обещают заплатить.
Итоги года 2012
События года: Январь, февраль, мартСпециально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. В первом выпуске: крушение «Коста Конкордии», Pussy Riot, юбилей королевы, начало реконструкции ДК ЗИЛ.
Итоги года 2012