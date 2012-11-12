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Планы на осень: 38 концертов
Weekend
Планы на осень: 38 концертовEditors и Серж Танкян, ZAZ и Милен Фармер, Travis и Эннио Морриконе в числе звёзд спокойной концертной осени 2013-го.
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Планы на осень: 38 концертов
Weekend

Планы на осень: 38 концертов Editors и Серж Танкян, ZAZ и Милен Фармер, Travis и Эннио Морриконе в числе звёзд спокойной концертной осени 2013-го.

События недели: Открытие катка в парке Горького, фестиваль японского кино и Parov Stelar
События недели
События недели: Открытие катка в парке Горького, фестиваль японского кино и Parov StelarДайджест городских событий этой недели: Totally Enormous Extinct Dinosaurs на катке, Марина Абрамович в «Политехе», фестиваль NET и ещё несколько событий из календаря The Village.
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События недели: Открытие катка в парке Горького, фестиваль японского кино и Parov Stelar
События недели

События недели: Открытие катка в парке Горького, фестиваль японского кино и Parov Stelar Дайджест городских событий этой недели: Totally Enormous Extinct Dinosaurs на катке, Марина Абрамович в «Политехе», фестиваль NET и ещё несколько событий из календаря The Village.