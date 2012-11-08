Город
Паровоз с пассажирским составом на севере Петербурга
Сегодня утром на севере Петербурга заметили паровоз с прицепленными к нему современными вагонами
Город
Паровоз с пассажирским составом на севере Петербурга Сегодня утром на севере Петербурга заметили паровоз с прицепленными к нему современными вагонами
Общественные пространства
На Балтийском вокзале построят железнодорожный музей
Петербургское архитектурное бюро «Студия 44» начало проектировать здание железнодорожного музея, который появится на месте товарного двора Балтийского вокзала.
Общественные пространства