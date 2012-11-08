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Город

Паровоз с пассажирским составом на севере Петербурга

Сегодня утром на севере Петербурга заметили паровоз с прицепленными к нему современными вагонами

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Город

Паровоз с пассажирским составом на севере Петербурга Сегодня утром на севере Петербурга заметили паровоз с прицепленными к нему современными вагонами

Общественные пространства

На Балтийском вокзале построят железнодорожный музей

Петербургское архитектурное бюро «Студия 44» начало проектировать здание железнодорожного музея, который появится на месте товарного двора Балтийского вокзала.

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Общественные пространства

На Балтийском вокзале построят железнодорожный музей Петербургское архитектурное бюро «Студия 44» начало проектировать здание железнодорожного музея, который появится на месте товарного двора Балтийского вокзала.