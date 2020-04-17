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Паша Техник — о жизни на карантине

Паша Техник — о жизни на карантине«Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»

Паша Техник — о жизни на карантине

Паша Техник — о жизни на карантине
«Если бы вируса не было, я давно купался бы в Мексике, хотя плавать не умею»