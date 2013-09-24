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Услуги и покупки
Магазин надежды: Паша Вардишвили об открытии COS в России
Устав читать очередную порцию слухов, журналист Паша Вардишвили представил, что стало бы с Москвой, если бы здесь действительно открылся магазин шведской марки COS.
Услуги и покупки
Магазин надежды: Паша Вардишвили об открытии COS в России
Устав читать очередную порцию слухов, журналист Паша Вардишвили представил, что стало бы с Москвой, если бы здесь действительно открылся магазин шведской марки COS.
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