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Премьера
Новый альбом Паши Жданова из группы «Ада» — с Дашей из «Комсомольска» на фитах
Биты из Ableton вместо гитар, много семплов и привычная меланхолия
Премьера
Новый альбом Паши Жданова из группы «Ада» — с Дашей из «Комсомольска» на фитах
Биты из Ableton вместо гитар, много семплов и привычная меланхолия
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