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Новый альбом Паши Жданова из группы «Ада» — с Дашей из «Комсомольска» на фитах
Новый альбом Паши Жданова из группы «Ада» — с Дашей из «Комсомольска» на фитах Биты из Ableton вместо гитар, много семплов и привычная меланхолия
Новый альбом Паши Жданова из группы «Ада» — с Дашей из «Комсомольска» на фитах

Новый альбом Паши Жданова из группы «Ада» — с Дашей из «Комсомольска» на фитах
Биты из Ableton вместо гитар, много семплов и привычная меланхолия