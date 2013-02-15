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Будущее
Патентный поверенный
Раз в две недели H&F рассказывает о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — патентный поверенный.
1
Будущее
Патентный поверенный
Раз в две недели H&F рассказывает о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — патентный поверенный.
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