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Патентный поверенный
Будущее
Патентный поверенныйРаз в две недели H&F рассказывает о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — патентный поверенный.
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Патентный поверенный
Будущее

Патентный поверенный Раз в две недели H&F рассказывает о профессиях, которые будут востребованы в будущем. На этой неделе — патентный поверенный.