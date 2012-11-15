Weekend
Планы на зиму: 26 концертовWoodkid и Backstreet Boys, Элтон Джон и Within Temptation, Патрик Вульф и Brazzaville среди концертов приезжих музыкантов зимой 2013−2014.
Weekend
Планы на зиму: 26 концертов Woodkid и Backstreet Boys, Элтон Джон и Within Temptation, Патрик Вульф и Brazzaville среди концертов приезжих музыкантов зимой 2013−2014.
События недели
События недели: Концерт Патрика Вульфа, шоу Top Gear Live и мужские дни в «Цветном»Дайджест городских событий этой недели: «Мода и стиль в фотографии», Above & Beyond и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Концерт Патрика Вульфа, шоу Top Gear Live и мужские дни в «Цветном» Дайджест городских событий этой недели: «Мода и стиль в фотографии», Above & Beyond и ещё несколько событий из календаря The Village.
События
Планы на зиму: 25 концертовLady Gaga, Die Antwoord, Мэрилин Мэнсон, Пит Доэрти, Патрик Вульф, Горан Брегович и другие приезжие музыканты, которые выступят в Москве в ближайшие три месяца.
События