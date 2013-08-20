Книга недели
«Почему не все любят ходить на работу»: Что мешает людям работать с удовольствиемБизнес-консультант Патрик Ленсиони пишет о том, из-за чего сотрудники теряют энтузиазм и как все исправить
Книга недели
«Почему не все любят ходить на работу»: Что мешает людям работать с удовольствием Бизнес-консультант Патрик Ленсиони пишет о том, из-за чего сотрудники теряют энтузиазм и как все исправить
Менеджмент
Системные разногласия: Как вести себя руководителю в случае конфликта в коллективеДаже в самых дружных компаниях не обходится без скандалов, разрешать конфликт часто приходится руководителю. H&F разобрался, как сделать это эффективно.
Менеджмент
Системные разногласия: Как вести себя руководителю в случае конфликта в коллективе Даже в самых дружных компаниях не обходится без скандалов, разрешать конфликт часто приходится руководителю. H&F разобрался, как сделать это эффективно.
Кейсы
Патрик Ленсиони «Сердце компании»H&F прочитал книгу Патрика Ленсиони «Сердце компании» и узнал, почему конфликты важны для формирования здоровых отношений внутри компании.
Кейсы