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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Прокуратура вернула дело Навального о клевете на доследование

Как уточнил адвокат Вадим Кобзев, это делается для устранения выявленных нарушений

Прокуратура вернула дело Навального о клевете на доследование

Навального вызвали на очную ставку с главредом сайта «Эха Москвы»

Ранее главное управление МВД по Москве завело на Навального уголовное дело о клевете

Навального вызвали на очную ставку с главредом сайта «Эха Москвы»

Навального обыскали на допросе по делу о клевете (обновлено)

У оппозиционера искали «оборудование, предметы, документы и иные средства совершения преступления», а нашли паспорт

Навального обыскали на допросе по делу о клевете (обновлено)

Фигурант «списка Магнитского» заявил о возбуждении дела против Навального

По словам экс-следователя Карпова, на оппозиционера завели дело о клевете

Фигурант «списка Магнитского» заявил о возбуждении дела против Навального