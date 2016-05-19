Прокуратура вернула дело Навального о клевете на доследование
Как уточнил адвокат Вадим Кобзев, это делается для устранения выявленных нарушений
Навального вызвали на очную ставку с главредом сайта «Эха Москвы»
Ранее главное управление МВД по Москве завело на Навального уголовное дело о клевете
Навального обыскали на допросе по делу о клевете (обновлено)
У оппозиционера искали «оборудование, предметы, документы и иные средства совершения преступления», а нашли паспорт
Фигурант «списка Магнитского» заявил о возбуждении дела против Навального
По словам экс-следователя Карпова, на оппозиционера завели дело о клевете