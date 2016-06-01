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Прокуратура вернула дело Навального о клевете на доследование

Как уточнил адвокат Вадим Кобзев, это делается для устранения выявленных нарушений

Прокуратура вернула дело Навального о клевете на доследование
Как уточнил адвокат Вадим Кобзев, это делается для устранения выявленных нарушений

Навального вызвали на очную ставку с главредом сайта «Эха Москвы»

Ранее главное управление МВД по Москве завело на Навального уголовное дело о клевете

Навального вызвали на очную ставку с главредом сайта «Эха Москвы»
Ранее главное управление МВД по Москве завело на Навального уголовное дело о клевете

Навального обыскали на допросе по делу о клевете (обновлено)

У оппозиционера искали «оборудование, предметы, документы и иные средства совершения преступления», а нашли паспорт

Навального обыскали на допросе по делу о клевете (обновлено)
У оппозиционера искали «оборудование, предметы, документы и иные средства совершения преступления», а нашли паспорт