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На месте пиццерии Montalto откроется бургерная Corner Burger

В меню будут бургеры и пицца

На месте пиццерии Montalto откроется бургерная Corner Burger
В меню будут бургеры и пицца