Московские власти назвали повреждение бензопровода причиной пожара на Москве-реке

Причиной аварии стало повреждение на трубопроводе диаметром 350 миллиметров, который проходит по дну Москвы-реки и по которому перекачивается автомобильный бензин, считают чиновники