Изымать газовые плиты у асоциальных москвичей
По оценке экспертов, в данный момент в Москве насчитывается около 1,8 миллиона бытовых газовых приборов
Изымать газовые плиты у асоциальных москвичей По оценке экспертов, в данный момент в Москве насчитывается около 1,8 миллиона бытовых газовых приборов
В Москве заработала осенне-зимняя подсветка
Об этом сообщил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский
В Москве заработала осенне-зимняя подсветка Об этом сообщил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский
В Москве 1 ноября включат праздничную подсветку
В нынешнем году здания и деревья подсветят жёлтым и белым
В Москве 1 ноября включат праздничную подсветку
В нынешнем году здания и деревья подсветят жёлтым и белым
Московские власти назвали повреждение бензопровода причиной пожара на Москве-реке
Причиной аварии стало повреждение на трубопроводе диаметром 350 миллиметров, который проходит по дну Москвы-реки и по которому перекачивается автомобильный бензин, считают чиновники
Московские власти назвали повреждение бензопровода причиной пожара на Москве-реке Причиной аварии стало повреждение на трубопроводе диаметром 350 миллиметров, который проходит по дну Москвы-реки и по которому перекачивается автомобильный бензин, считают чиновники
В Москве появятся энергосберегающие фонари
До конца 2013 года в Москве установят 10 тысяч энергосберегающих фонарей.