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Изымать газовые плиты у асоциальных москвичей

По оценке экспертов, в данный момент в Москве насчитывается около 1,8 миллиона бытовых газовых приборов

Изымать газовые плиты у асоциальных москвичей
По оценке экспертов, в данный момент в Москве насчитывается около 1,8 миллиона бытовых газовых приборов

В Москве заработала осенне-зимняя подсветка

Об этом сообщил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский

В Москве заработала осенне-зимняя подсветка
Об этом сообщил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский

В Москве 1 ноября включат праздничную подсветку

В нынешнем году здания и деревья подсветят жёлтым и белым

В Москве 1 ноября включат праздничную подсветку
В нынешнем году здания и деревья подсветят жёлтым и белым

Московские власти назвали повреждение бензопровода причиной пожара на Москве-реке

Причиной аварии стало повреждение на трубопроводе диаметром 350 миллиметров, который проходит по дну Москвы-реки и по которому перекачивается автомобильный бензин, считают чиновники

Московские власти назвали повреждение бензопровода причиной пожара на Москве-реке
Причиной аварии стало повреждение на трубопроводе диаметром 350 миллиметров, который проходит по дну Москвы-реки и по которому перекачивается автомобильный бензин, считают чиновники

В Москве появятся энергосберегающие фонари

До конца 2013 года в Москве установят 10 тысяч энергосберегающих фонарей.

В Москве появятся энергосберегающие фонари
До конца 2013 года в Москве установят 10 тысяч энергосберегающих фонарей.