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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Уехавшему из России Петру Павленскому запретили выезд из страны

Запрет связан с поджогом двери ФСБ

Уехавшему из России Петру Павленскому запретили выезд из страны

Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)

Штраф составил почти 500 тысяч рублей

Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)

Прокуратура требует оштрафовать Павленского по делу о поджоге двери ФСБ

Штраф составляет 1,5 миллиона рублей

Прокуратура требует оштрафовать Павленского по делу о поджоге двери ФСБ

Акцию Павленского выдвинули на премию ФСБ

Заявку на выдвижение работы Павленского отправила координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова

Акцию Павленского выдвинули на премию ФСБ

Павленского избили в Мосгорсуде

Адвокат художника подтвердил факт избиения

Павленского избили в Мосгорсуде

Павленскому продлили арест

Художник-акционист остаётся в СИЗО до 5 апреля

Павленскому продлили арест

Павленскому назначили психиатрическую экспертизу и продлили арест

Художник останется под арестом до 7 января

Павленскому назначили психиатрическую экспертизу и продлили арест