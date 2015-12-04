Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Наш гид по российской культуре 2010-х Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия
Уехавшему из России Петру Павленскому запретили выезд из страны
Запрет связан с поджогом двери ФСБ
Павленского оштрафовали за поджог двери ФСБ и освободили в зале суда (обновлено)
Штраф составил почти 500 тысяч рублей
Прокуратура требует оштрафовать Павленского по делу о поджоге двери ФСБ
Штраф составляет 1,5 миллиона рублей
Акцию Павленского выдвинули на премию ФСБ
Заявку на выдвижение работы Павленского отправила координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова
Павленскому назначили психиатрическую экспертизу и продлили арест
Художник останется под арестом до 7 января