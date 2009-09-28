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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Острый язык
Острый язык Паям Шарифи рассказывает о том, что у него большой рот и о случаях, когда лучше промолчать
Острый язык

Острый язык
Паям Шарифи рассказывает о том, что у него большой рот и о случаях, когда лучше промолчать

Культурный арьергард: почему стоит оглянуться назад
Культурный арьергард: почему стоит оглянуться назад Паям Шарифи о переосмыслении укладов и устоев
Культурный арьергард: почему стоит оглянуться назад

Культурный арьергард: почему стоит оглянуться назад
Паям Шарифи о переосмыслении укладов и устоев

Эссе о бороде
Эссе о бороде Иногда борода – это просто борода. Но, увы, не в двух, особенно дорогих мне странах – России и Иране.&nbsp;
Эссе о бороде

Эссе о бороде
Иногда борода – это просто борода. Но, увы, не в двух, особенно дорогих мне странах – России и Иране.&nbsp;