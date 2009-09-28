Острый язык Паям Шарифи рассказывает о том, что у него большой рот и о случаях, когда лучше промолчать
Острый язык Паям Шарифи рассказывает о том, что у него большой рот и о случаях, когда лучше промолчать
Культурный арьергард: почему стоит оглянуться назад Паям Шарифи о переосмыслении укладов и устоев
Культурный арьергард: почему стоит оглянуться назад Паям Шарифи о переосмыслении укладов и устоев
Эссе о бороде Иногда борода – это просто борода. Но, увы, не в двух, особенно дорогих мне странах – России и Иране.