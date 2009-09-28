Сексуальная сестра Сталина Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.
Сексуальная сестра Сталина Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.
Квартира Паяма Шарифи Квартира ирано-американского писателя, художника и редактора журнала 032С Паяма Шарифи (Payam Sharifi).
Квартира Паяма Шарифи Квартира ирано-американского писателя, художника и редактора журнала 032С Паяма Шарифи (Payam Sharifi).
Колонка Паяма Шарифи: HYMNS OF NO RESISTANCE Паям Шарифи о переосмыслении классических и культовых поп-хитов