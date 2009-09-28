16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Другие берега
Другие берега "Чтобы понять город, надо в нем поплавать"
Другие берега

Другие берега
"Чтобы понять город, надо в нем поплавать"

Сексуальная сестра Сталина
Сексуальная сестра Сталина Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.
Сексуальная сестра Сталина

Сексуальная сестра Сталина
Паям Шарифи (Payam Sharifi) — писатель, художник, основатель арт-группы Slavs and Tatars, редактор журнала 032С — признается в любви сталинской высотке на Баррикадной.

Квартира Паяма Шарифи
Квартира Паяма Шарифи Квартира ирано-американского писателя, художника и редактора журнала  032С Паяма Шарифи (Payam Sharifi).
Квартира Паяма Шарифи

Квартира Паяма Шарифи
Квартира ирано-американского писателя, художника и редактора журнала  032С Паяма Шарифи (Payam Sharifi).

Колонка Паяма Шарифи: HYMNS OF NO RESISTANCE
Колонка Паяма Шарифи: HYMNS OF NO RESISTANCE Паям Шарифи о переосмыслении классических и культовых поп-хитов
Колонка Паяма Шарифи: HYMNS OF NO RESISTANCE

Колонка Паяма Шарифи: HYMNS OF NO RESISTANCE
Паям Шарифи о переосмыслении классических и культовых поп-хитов

Эссе о бороде
Эссе о бороде Иногда борода – это просто борода. Но, увы, не в двух, особенно дорогих мне странах – России и Иране.&nbsp;
Эссе о бороде

Эссе о бороде
Иногда борода – это просто борода. Но, увы, не в двух, особенно дорогих мне странах – России и Иране.&nbsp;