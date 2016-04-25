ФСО передадут 24 тысячи гектаров земли около резиденции президента
Охранная зона будет создана для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на национальный парк
ФСО передадут 24 тысячи гектаров земли около резиденции президента Охранная зона будет создана для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на национальный парк
Оператор Wi-Fi в метро запустил шоу «Вагон»
Шоу представляет собой «живой пятиминутный репортаж», в котором с пассажирами будут обсуждать актуальные новости