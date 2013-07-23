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Кейсы
Джеймс Фройнд «Переговоры каждый день»
H&F прочитал книгу Джеймса Фройнда о переговорах и узнал, как правильно блефовать.
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Кейсы
Джеймс Фройнд «Переговоры каждый день»
H&F прочитал книгу Джеймса Фройнда о переговорах и узнал, как правильно блефовать.
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