Из-за празднования дня рождения «ВТБ 24» в Москве перекроют несколько улиц
Для машин закроют территорию, прилегающую к парку Кусково
Из-за празднования дня рождения «ВТБ 24» в Москве перекроют несколько улиц Для машин закроют территорию, прилегающую к парку Кусково
Несколько улиц 7 мая закроют для автомобилей из-за генеральной репетиции парада
Ограничения вводятся по маршруту прохождения военной техники, которая принимает участие в параде
Несколько улиц 7 мая закроют для автомобилей из-за генеральной репетиции парада Ограничения вводятся по маршруту прохождения военной техники, которая принимает участие в параде
Из-за репетиции парада в центре Москвы перекроют несколько улиц
Движение на нескольких улицах в САО и ЦАО ограничат 29 апреля, а также 4, 6, 7 и 9 мая
Из-за репетиции парада в центре Москвы перекроют несколько улиц Движение на нескольких улицах в САО и ЦАО ограничат 29 апреля, а также 4, 6, 7 и 9 мая
Несколько улиц в центре Москвы перекрывают из-за репетиции парада
Ограничения будут действовать с 22:00 и до окончания репетиции
Несколько улиц в центре Москвы перекрывают из-за репетиции парада Ограничения будут действовать с 22:00 и до окончания репетиции
В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за религиозных мероприятий
Для машин временно закроют Иерусалимскую, Стройковскую, Петровку и другие улицы
В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за религиозных мероприятий Для машин временно закроют Иерусалимскую, Стройковскую, Петровку и другие улицы
В выходные в центре Москвы перекроют несколько улиц
Движение в центре города перекроют из-за открытия катка и митинга врачей
В выходные в центре Москвы перекроют несколько улиц Движение в центре города перекроют из-за открытия катка и митинга врачей
В Москве ограничат движение из-за митинга в поддержку Крыма
С 16:00 нельзя будет проехать сразу по нескольким центральным московским улицам
В Москве ограничат движение из-за митинга в поддержку Крыма С 16:00 нельзя будет проехать сразу по нескольким центральным московским улицам
В ближайшие дни в центре Москвы ограничат движение машин
Сразу на нескольких городских улицах ограничат движение автомобилей из-за репетиции парада на Красной площади.