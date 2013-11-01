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Транспорт

Из-за празднования дня рождения «ВТБ 24» в Москве перекроют несколько улиц

Для машин закроют территорию, прилегающую к парку Кусково

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Транспорт

Из-за празднования дня рождения «ВТБ 24» в Москве перекроют несколько улиц Для машин закроют территорию, прилегающую к парку Кусково

Транспорт

Несколько улиц 7 мая закроют для автомобилей из-за генеральной репетиции парада

Ограничения вводятся по маршруту прохождения военной техники, которая принимает участие в параде

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Транспорт

Несколько улиц 7 мая закроют для автомобилей из-за генеральной репетиции парада Ограничения вводятся по маршруту прохождения военной техники, которая принимает участие в параде

Транспорт

Из-за репетиции парада в центре Москвы перекроют несколько улиц

Движение на нескольких улицах в САО и ЦАО ограничат 29 апреля, а также 4, 6, 7 и 9 мая

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Транспорт

Из-за репетиции парада в центре Москвы перекроют несколько улиц Движение на нескольких улицах в САО и ЦАО ограничат 29 апреля, а также 4, 6, 7 и 9 мая

Транспорт

Несколько улиц в центре Москвы перекрывают из-за репетиции парада

Ограничения будут действовать с 22:00 и до окончания репетиции

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Транспорт

Несколько улиц в центре Москвы перекрывают из-за репетиции парада Ограничения будут действовать с 22:00 и до окончания репетиции

Город

В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за религиозных мероприятий

Для машин временно закроют Иерусалимскую, Стройковскую, Петровку и другие улицы

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Город

В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за религиозных мероприятий Для машин временно закроют Иерусалимскую, Стройковскую, Петровку и другие улицы

Транспорт

В выходные в центре Москвы перекроют несколько улиц

Движение в центре города перекроют из-за открытия катка и митинга врачей

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Транспорт

В выходные в центре Москвы перекроют несколько улиц Движение в центре города перекроют из-за открытия катка и митинга врачей

Транспорт

В Москве ограничат движение из-за митинга в поддержку Крыма

С 16:00 нельзя будет проехать сразу по нескольким центральным московским улицам

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Транспорт

В Москве ограничат движение из-за митинга в поддержку Крыма С 16:00 нельзя будет проехать сразу по нескольким центральным московским улицам

Транспорт

В ближайшие дни в центре Москвы ограничат движение машин

Сразу на нескольких городских улицах ограничат движение автомобилей из-за репетиции парада на Красной площади.

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Транспорт

В ближайшие дни в центре Москвы ограничат движение машин Сразу на нескольких городских улицах ограничат движение автомобилей из-за репетиции парада на Красной площади.