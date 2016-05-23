Чайку переназначили генпрокурором ещё на пять лет
Ранее его кандидатуру на эту должность предложил президент страны Владимир Путин
Чайку переназначили генпрокурором ещё на пять лет Ранее его кандидатуру на эту должность предложил президент страны Владимир Путин
Митинг против генпрокурора Чайки запретили из-за «Весёлых стартов»
Мероприятие планировалось провести в среду, 15 июня, на фоне обсуждения кандидатуры Чайки в Совете Федерации
Митинг против генпрокурора Чайки запретили из-за «Весёлых стартов» Мероприятие планировалось провести в среду, 15 июня, на фоне обсуждения кандидатуры Чайки в Совете Федерации
Путин предложил переназначить Чайку генпрокурором
Срок действия полномочий Чайки на посту генпрокурора истекает в июне